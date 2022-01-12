Новая проблема для Шевченко. Лидер защиты Дженоа получил травму

«Дженоа» официально сообщил о том, что защитник команды Андреа Камбьязо получил травму в матче Серии А против «Специи» (поражение 0:1).
У него растяжение мышц левого бедра. Точные сроки восстановления не называются, но завтрашний матч Кубка Италии против «Милана» он точно пропустит.
В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Камбьязо 1 гол и 4 ассиста в 23 матчах за «Дженоа» во всех турнирах.
Источник — ФК Дженоа
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