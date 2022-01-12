Эрлинг Холанд: и все-таки, куда дальше?

Несколько лет назад с Миной Райолой случилось то, что бывает очень редко — он влюбился.

Суперагент увидел по телевизору, как в «Молде» творит чудеса молодой нападающий. Зрители понимали, что пацан хорош. Райола видел нечто большее — он увидел будущую суперзвезду.

Вскоре Райола уже выступал в качестве советника Эрлинга Брёута Холанда и его отца Альфи. С этого момента карьера норвежца пошла в гору, и в 2022 году семья и агент готовятся к самому громкому переходу в современной истории.

В контракте Холанда прописано, что этим летом он сможет покинуть «Боруссию» всего за 75 млн евро, что ровняется половине его рыночной стоимости.

Мино знает лучше

Мало кто умеет так преподнести своего клиента, как Райола. В случае с Холандом он может и вовсе молчать — его и так знают все. Мы всё-таки говорим про феноменального таланта, чей уровень уже сравним с Мбаппе. Быстрый, мощный и уверенный в себе, он напоминает этакую смесь из Тора и Терминатора.

Поскольку цена за такого монстра смешная по современным меркам, агент будет делать всё, чтобы добиться максимальной комиссии и зарплаты для своего клиента. В августе Кристиан Фальк, известный своими трансферными инсайдами в немецкой газете Bild, сообщил, что Холанд рассчитывает на 50 млн евро в год, а агент — на 40 млн евро компенсации. Есть желающие?

Альфи навестил лагерь «Реала» и «Барселоны», но оба клуба сейчас в долгах. Но Райола всегда знает, что сказать: «Я не знаю, может ли «Реал» позволить себе купить Холанда… вопрос в другом: может ли он позволить себе не купить Холанда».

Что футболист, что агент не совершали ни единой ошибки. Когда Холанд покидал родину в 2018, он мог перейти в «Байер» или «Ювентус», но он выбрал «РБ Зальцбург». Почему Австрия, а не Германия или Италия? Тор-Кристиан Карлсен, проработавший 20 лет скаутом и спортивным директором в Европе, считает, что всё правильно:

«Они расписали его карьеру идеально. Гениальность перехода в «Зальцбург» заключается в том, что он выбрал лигу, которая была ему по силам, но клуб, который работает на уровне топ-клубов Германии. Почти все выходцы «Зальцбурга» преуспевают, когда уходят, благодаря отличной подготовке».

Начав спокойно, Холанд вдруг отметился хет-триком в дебюте в ЛЧ против «Генка» в сентябре 2019. К концу года он забивал чаще, чем играл, и стали говорить о следующем клубе. И вновь упоминался «Юве», а также «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг». Но Холанды выбрали дортмундскую «Боруссию».

«Боруссия» — лучшая команда для нападающего. В этом плане условия лучше могут быть разве что в «Аяксе».

Хайп не утихал. Выйдя на замену в своём дебютном матче, Холанд оформил хет-трик за 20 минут. Райола опять всё предвидел, и договорился, что у «Боруссии» будет два с половиной года, прежде чем вступит в действие пункт о сумме отступных. Отличный срок на то, чтобы сделать игрока ещё лучше. При этом даже Райола не ожидал такого стремительного роста своего клиента.

Ещё в прошлом году казалось, что Райола не будет дожидаться 2022. В апреле вновь стали говорить о потенциальном переходе, а Альфи слетал в Барселону побеседовать с новым президентом. Вечером он уже гулял по Мадриду.

Но «Боруссия» отказывалась продавать свою звезду. «Он проверил рынок», — рассказывает Кристиан Фальк. «Он понимал, что ни «Реал», ни «Барса» Холанда не потянут. Только «Челси» был настроен серьёзно, и Роман Абрамович очень хотел купить норвежца. Тот ему нравится, да и Томас Тухель всегда был фанатом. Им нужен был нападающий, у них были деньги, но даже для них ценник был слишком велик».

Насколько велик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Я слышал, что «Боруссия» вообще не реагировала, если вы предлагали меньше 175 млн евро. Если бы вы услышали требования Райолы, вы бы отказались, сколько бы у вас ни было. Но это как игра в покер — мы слышали о 50 млн в год. Слишком много в пандемию. Мало кто такое потянет».

Взглянем на Instagram футболиста, и пред нами предстанет парнишка, упивающийся собственным статусом. Сам он из рабочего городка, но теперь он отдыхает на суперъяхтах и щеголяет костюмами за 2 тыс. евро. В мае он съездил посмотреть на гонку Формулы-1 в Монако, куда добрался на частном самолёте.

Когда тренеру сборной Норвегии показали наряд футболиста, тот только усмехнулся: «в таком он сюда не заявится». Но тренер сохранял спокойствие — он знал, что когда вопрос касается футбола, Холанд не забывается. В июле тот уже кормил коров на западном побережье, одетый в простую толстовку. «Время крутых шмоток прошло. Пора работать» — написал он.

Сам футболист одержим правильным сном и медитацией, и отдаёт предпочтение диете Криштиану Роналду из рыбы и курицы. Когда в августе «Дортмунд» начал свою чемпионскую кампанию дома с франкфуртским «Айнтрахтом» Холанд забил два гола и отдал три голевые передачи при победе со счётом 5:2. Пара мышечных травм помешала его прогрессу, но к середине октября он забил 13 голов в девяти матчах, затем вновь получив травму.

«Он стал сильно лучше. Никто такого не ожидал, но он вновь заткнул скептиков». Так куда же он перейдёт? «Сказать нельзя — если он не знает, мы уж подавно не знаем. Но у некоторых шансов намного больше, чем у других…»

Однако одно точно: никто в Италии не может позволить себе Эрлинга Холанда – ни Фальк, ни Карлсен даже не упоминают Серию А в качестве вероятного места назначения. Беппе Маротта, бывший генеральный директор «Ювентуса» ныне работающий в «Интере», все ещё сожалеет об упущенной возможности приобрести Холанда за 2 млн евро, когда тот был в Норвегии. «Мы были близки». Теперь ему в Италию путь закрыт».

Во время президентских выборов в «Барсе», которые завершились в марте, некоторые кандидаты упоминали Холанда. Советник Эмили Русо, одного из кандидатов в президенты, намекнул, что уже всё обговорено. «Фейк!» — кричал Райола. Теперь о разорённой «Барсе» не может быть и речи.

Остаются «Реал», «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и Премьер-лига. «Бавария» любит набирать лучших игроков своих соперников, но их бывший генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге даже отказывается обсуждать такую вероятность.

«Его возьмёт клуб, который предлагает самую высокую зарплату», - сказал он. «Я не думаю, что это возможно для клубов Бундеслиги, даже для «Баварии». Карлсен считает, что «Бавария» была бы одним из фаворитов, если бы не гонорар агента. Фальк думает, что они все ещё могут сделать предложение».

«Они думают об этом, — говорит он. «Но это также зависит от Гарри Кейна и «Манчестер Сити»; это зависит от Мадрида и Мбаппе. И у «Баварии» есть ещё один большой вопрос: каков следующий шаг Роберта Левандовски?»

В августе появились сообщения о том, что поляк хочет уйти. Фальк говорит, что агент Левы, Пини Захави, пытается продать его летом, что поможет «Баварии» найти деньги на Холанда.

«Но могут ли они платить ему зарплату?» — спрашивает Фальк. «Если это действительно 50 миллионов евро, то нет. Мы знаем, что Левандовски зарабатывает около 25 миллионов евро — так что, если Холанд согласится с этой суммой, есть небольшой шанс, что он сможет перейти в Баварию».

В любом случае, 50 миллионов евро могут быть просто уловкой. «Я думаю, что это Райола что-то замышляет», — говорит Фальк. «Он всегда называет большую цену, чтобы все пугались».

Остаётся ПСЖ. Если уйдёт Мбаппе, Холанд кажется единственным утешением для катарских владельцев.

«Мы слышали, что парижане думали о нём прошлым летом, на случай, если Мбаппе уедет», - говорит Фальк. «Я слышал, что Холанду будет интересно сыграть с Месси. Я не думаю, что он бы предпочёл играть там, но мы говорим о деньгах, и когда в дело вмешивается Райола, это всегда вопрос денег. Если Премьер-лига не может ему заплатить, а «Реал» останется в стороне, потому что Мбаппе ему достаточно, я думаю, что останется ПСЖ. Но он бы предпочёл другой вариант».

Так что же? «Если бы вы спросили его: «Хочешь сыграть с Мбаппе в Мадриде? », Я думаю, он ответил бы: «Ещё бы», - говорит Фальк. «Я думаю, что однажды он сыграет за «Мадрид», и у них есть особый план для него, потому что его отец очень сосредоточен на спортивном аспекте. Райола - наоборот. Но всё решать семье.

Однако этим летом трансферу не бывать — президент Флорентино Перес уже много лет одержим Мбаппе.

«Мадрид всё кинет на Мбаппе, и этого им достаточно», — говорит Карлсен. «Карим Бензема ещё в форме, а Винисиус Джуниор хорош. Не думаю, что Эрлинг перейдёт в тот же клуб, что и Мбаппе. Это больше похоже на фэнтези-футбол. Даже если у Мадрида есть деньги, им не нужно тратить их все в одном окне. Пакет, который они в конечном итоге заплатят Мбаппе, будет достаточно дорогостоящим. Так что остаётся только АПЛ с её гигантами».

Фальк соглашается. «Если этим летом не решится «Реал», то останется АПЛ». Но не «Ливерпуль» — он «так не работает», если верить Карлсену.

А как насчёт «Челси»? «Синие» только что потратили 98 миллионов фунтов на Ромелу Лукаку. «Лукаку 28 лет, у него осталось как минимум четыре года на высшем уровне, но у меня сложилось впечатление, что если «Челси действительно кого-то захочет и появится игрок уровня Холанда, они могут найти способ оправдать цену», - говорит Карлсен.

Итак, все фавориты в Манчестере. В сообщениях говорится, что «Юнайтед» прежде всего хочет именно его, но они тоже вложили средства в других игроков. Контракт Криштиану Роналду продлится до 2023 года, и португалец не собирается усаживаться на скамью запасных. У «красных дьяволов» также непростые отношения с Райолой, мягко говоря. Алекс Фергюсон в гневе на него за то, что он забрал Поля Погба в 2012 году, да и сам агент только рад всегда покритиковать клуб.

Но, как сказал экс-игрок МЮ Рио Фердинанд, «иногда приходится танцевать с дьяволом». Фальк говорит, что Холанду «нравится» клуб, но, со своей стороны, Карлсен не рекомендовал бы этот шаг и отдаёт предпочтение «Сити».

Пеп Гвардиола остро нуждается в нападающем, и, упустив Кейна прошлым летом, готов к действиям. Нельзя забывать и то, что Альфи сам играл в клубе. Когда FFT встретился с Эрлингом в прошлом году, тот признал, что питает слабость к «Сити» - его старший брат Астор даже опубликовал фотографию младенца Эрлинга в футболке «Сити».

«Не уверен, что это будет «Сити», - возражает Фальк. «Они, конечно, поговорят. Райола поговорит со всеми, кто может заплатить. Я просто не думаю, что Эрлинг — игрок Гвардиолы, судя по тому, что Пеп делал в «Баварии» и как ему нравится играть. Но если они снова не получат Кейна, других нападающих такого уровня останется не так много. Это зависит от Кейна, «Реала» и Мбаппе».

Одно точно — переезду быть. И Райола будет дирижировать этим шоу. «Всё в его руках», - говорит Карлсен. «Он будет играть жёстко».

Какой бы клуб Карлсен посоветовал Холанду?

«Все хотят играть за «Реал Мадрид», но я не думаю, что сейчас подходящее время, — признаёт он. «Я бы сказал, что клуб, который кажется лучшим местом для такого проекта — это «Сити».

«В конце концов, речь идёт о том, чего хочет Холанд. Деньги действительно имеют второстепенное значение, потому что все клубы будут много платить. В любом случае он будет богатым. Так что у меня есть подозрение, что он захочет сыграть в Англии. Думаю, ему импонирует интенсивность футбола и культура».

Текст: meta.ua/sport