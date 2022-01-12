Шаран прибыл в Ужгород на подписание контракта с Минаем

Клуб не планирует представлять нового тренера

  • 12.01.2022 17:16
  • 995 просмотров
  • 5 комментариев
Шаран прибыл в Ужгород на подписание контракта с Минаем
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Сегодня Владимир Шаран прибыл в Ужгород и заселился в гостинице. В ближайшее время он подпишет контракт с «Минаем».

Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления на год. Шаран приступит к работе с командой 14 января. Официальную презентацию тренера «Минай» проводить не планирует.

На данный момент «Минай» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ с 10 очками в активе.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    kaka
    kaka, 12.01.2022 17:18
    +2
    тренер добротный для УПЛ но дадут ли ему нормальных игроков
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    BekXan
    BekXan, 12.01.2022 17:44
    +1
    Два варианта или Минай будет покупать игроков под Шарана и ставить задачи клубу ,а это вопрос за какие деньги.Или это какой то фарс.Другого не дано.
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    Cartman
    Cartman, 12.01.2022 18:01
    0
    BekXan, 12.01.2022 17:44
    Два варианта или Минай будет покупать игроков под Шарана и ставить задачи клубу ,а это вопрос за какие деньги.Или это какой то фарс.Другого не дано.
    Скорее один вариант поработает пару месяцев и выгонят а минай распустят или во вторую лиги .
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    alefteev77
    alefteev77, 12.01.2022 18:01 (изменен)
    0
    Якщо Шарану дадуть свободу дій, повну довіру та вибір гравців з вільних агентів + молоді (наприклад 1-а, 2-а ліги, молодіжки різних клубів), то в Миная будуть шанси врятуватись.
    Загалом радує, що такі сильні та самобутні тренери як Шаран та Грирорчук мають тренерську діяльність в Україні.
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    Cartman
    Cartman, 12.01.2022 17:39
    -1
    Так пишете как будто Гвардиола едет . 
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