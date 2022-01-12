Шаран прибыл в Ужгород на подписание контракта с Минаем

Сегодня Владимир Шаран прибыл в Ужгород и заселился в гостинице. В ближайшее время он подпишет контракт с «Минаем».

Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления на год. Шаран приступит к работе с командой 14 января. Официальную презентацию тренера «Минай» проводить не планирует.

На данный момент «Минай» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ с 10 очками в активе.