Шаран прибыл в Ужгород на подписание контракта с Минаем

Сегодня Владимир Шаран прибыл в Ужгород и заселился в гостинице. В ближайшее время он подпишет контракт с «Минаем».
Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления на год. Шаран приступит к работе с командой 14 января. Официальную презентацию тренера «Минай» проводить не планирует.
На данный момент «Минай» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ с 10 очками в активе.
Источник — Футбол 1/2/3
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Загалом радує, що такі сильні та самобутні тренери як Шаран та Грирорчук мають тренерську діяльність в Україні.
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