Стало известно, когда Минай представит нового главного тренера

«Минай» собирается представить нового главного тренера на этой неделе. 25 февраля закарпатская команда в 19 туре чемпионата УПЛ будет принимать луганскую «Зарю».
Футболисты «Миная» возвращаются из отпуска 14 января. По имеющейся информации, именно в этот день им и планируют представить нового главного тренера – Владимира Шарана.
От его рекомендаций и будет зависеть, где закарпатцы будут готовиться к весенней части сезона: в Турции, или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.
Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав десять очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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