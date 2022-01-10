Стало известно, когда Минай представит нового главного тренера

«Минай» собирается представить нового главного тренера на этой неделе. 25 февраля закарпатская команда в 19 туре чемпионата УПЛ будет принимать луганскую «Зарю».

Футболисты «Миная» возвращаются из отпуска 14 января. По имеющейся информации, именно в этот день им и планируют представить нового главного тренера – Владимира Шарана.

От его рекомендаций и будет зависеть, где закарпатцы будут готовиться к весенней части сезона: в Турции, или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.

Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав десять очков.