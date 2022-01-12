Микель АРТЕТА: «Лучшие игроки мира хотят в Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о работе клуба на трансферном рынке:
«Арсенал всегда интересуется лучшими футболистами мира. Точно так же, лучшие футболисты мира по-прежнему хотят попасть в «Арсенал».
Влахович? Я не комментирую подписания, которых нет. Что касается Нкетии, то он остается в клубе».
Напомним, «Арсенал» работает над трансфером Влаховича, но сам форвард «Фиорентины» не хочет переходить в лондонский клуб.
Источник — Twitter
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