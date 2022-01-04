Арсенал предложил 70 миллионов евро за Влаховича

Лондонцы намерены усилиться нападающим

  • 04.01.2022 12:10
  • 837 просмотров
  • 1 комментарий
Арсенал предложил 70 миллионов евро за Влаховича
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» вскоре может осуществить трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Утверждается, что лондонский клуб предложил 70 млн евро за форварда.

55 млн евро «канониры» готовы заплатить деньгами, а еще 15 млн евро клуб хочет покрыть, отдав «Фиорентине» хавбека Лукаса Торрейру, который выступает за «фиалок» на правах аренды.

В этом сезоне Влахович сыграл 19 матчей в Серии А, забил 16 мячей и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в январе готов продать Пьера-Эмерика Обамеянга.

Источник — Fantacalcio

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    oenergo.com, 04.01.2022 13:24
    0
    Вот не пойму, где наши Влаховичи? Ведь если поставить балканца и украинца рядом, то не отличишь. Что не так с нашими футболистами?
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