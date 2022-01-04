Арсенал предложил 70 миллионов евро за Влаховича

«Арсенал» вскоре может осуществить трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
Утверждается, что лондонский клуб предложил 70 млн евро за форварда.
55 млн евро «канониры» готовы заплатить деньгами, а еще 15 млн евро клуб хочет покрыть, отдав «Фиорентине» хавбека Лукаса Торрейру, который выступает за «фиалок» на правах аренды.
В этом сезоне Влахович сыграл 19 матчей в Серии А, забил 16 мячей и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» в январе готов продать Пьера-Эмерика Обамеянга.
Источник — Fantacalcio
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