ФОТО. Тест отрицательный. Буффон вернулся к тренировкам

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, уже вернулся к тренировкам.

«Когда наконец-то тест стал отрицательным и можно вернуться к тренировкам», — прокомментировал Джанлуиджи свое свежее фото.

В текущем сезоне Буффон провел за «Парму» 18 матчей в Серии Б, где пропустил 20 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.