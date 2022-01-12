ФОТО. Тест отрицательный. Буффон вернулся к тренировкам

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, уже вернулся к тренировкам.
«Когда наконец-то тест стал отрицательным и можно вернуться к тренировкам», — прокомментировал Джанлуиджи свое свежее фото.
В текущем сезоне Буффон провел за «Парму» 18 матчей в Серии Б, где пропустил 20 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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