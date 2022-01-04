Буффон сдал положительный тест на COVID-19

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон стал положительный тест на COVID-19.

Голкипер был отправлен на карантин. В связи с этим позднее сегодня проверку на коронавирус пройдут все футболисты, занимающиеся в общей группе.

В этом сезоне Серии Б Буффон провел 18 матчей и пропустил в них 20 голов, записав на свой счет 6 сухих игр.