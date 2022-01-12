Катерина Байндл – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Катерина Байндл (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В полуфинальном поединке отбора украинка встретится с Элиной Аванесян из России (№214 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Тревизан – Форлис. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Леся Цуренко (№120 WTA) или Эйжи Мухаммад (№225 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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