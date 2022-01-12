Катерина Байндл – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии

  • 12.01.2022 15:00
  • 243 просмотра
  • 2 комментария
Катерина Байндл – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

В четверг украинская теннисистка Катерина Байндл (№144 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
В полуфинальном поединке отбора украинка встретится с Элиной Аванесян из России (№214 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Тревизан – Форлис. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Леся Цуренко (№120 WTA) или Эйжи Мухаммад (№225 WTA). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 15:12 (изменен)
    0
    Шо за Элина? Первый раз о ней слышу.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 12.01.2022 15:34
    -2
    А муж Катю в Гермашку увёз? А-то глаза режет графа в её профиле "Residence - moscow, russia"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности