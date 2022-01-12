Главный конкурент Миколенко переходит в Астон Виллу за 27 миллионов евро

Люка Динь покидает «Эвертон»

  • 12.01.2022 13:48
  • 2062 просмотра
  • 0 комментариев
Главный конкурент Миколенко переходит в Астон Виллу за 27 миллионов евро
© ФК Челси. Люка Динь

Защитник «Эвертона» Люка Динь переходит в «Астон Виллу». Сумма трансфера составит 27 миллионов евро.
 
В среду стороны достигли соглашения по личному контракту. Футболист сейчас направляется в Бирмингем, где пройдет медосмотр.
 
В этом сезоне французский защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. У него конфликт с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.
 
Первого января «Эвертон» объявил о подписании защитника «Динамо» Виталия Миколенко.

Источник — Twitter

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности