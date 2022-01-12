Главный конкурент Миколенко переходит в Астон Виллу за 27 миллионов евро

Защитник «Эвертона» Люка Динь переходит в «Астон Виллу». Сумма трансфера составит 27 миллионов евро.



В среду стороны достигли соглашения по личному контракту. Футболист сейчас направляется в Бирмингем, где пройдет медосмотр.



В этом сезоне французский защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. У него конфликт с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.



Первого января «Эвертон» объявил о подписании защитника «Динамо» Виталия Миколенко.