Львов больше не рассчитывает на Алваро

Бразильскому хавбеку придется искать новый клуб

  • 12.01.2022 13:39
  • 506 просмотров
  • 1 комментарий
Львов больше не рассчитывает на Алваро
© ПФК Львов. Алваро

16 января «горожане» отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где проведут восемь спаррингов.

В тренировочном лагере «Львова» отсутствует легионер Алваро, который сейчас находится на родине - в Бразилии.

По имеющейся информации, «Львов» ищет варианты с продажей полузащитника или с арендой в другой клуб.

В весенней части сезона Алваро провел за «горожан» 12 матчей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» 26 февраля сыграет в гостях с «Александрией».

Читайте также: Трансферная зима-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 12.01.2022 14:54
    0
    Хорощий гравець був але зловив зірку і скинув вимоги до себе... Набрав жирок, став повільним, дисципліна пропала, ставив себе вище за команду та тренера... Так пропадають таланти!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности