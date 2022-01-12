Львов больше не рассчитывает на Алваро

16 января «горожане» отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где проведут восемь спаррингов.
В тренировочном лагере «Львова» отсутствует легионер Алваро, который сейчас находится на родине - в Бразилии.
По имеющейся информации, «Львов» ищет варианты с продажей полузащитника или с арендой в другой клуб.
В весенней части сезона Алваро провел за «горожан» 12 матчей.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» 26 февраля сыграет в гостях с «Александрией».
Читайте также: Трансферная зима-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.