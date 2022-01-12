Львов больше не рассчитывает на Алваро

16 января «горожане» отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где проведут восемь спаррингов.

В тренировочном лагере «Львова» отсутствует легионер Алваро, который сейчас находится на родине - в Бразилии.

По имеющейся информации, «Львов» ищет варианты с продажей полузащитника или с арендой в другой клуб.

В весенней части сезона Алваро провел за «горожан» 12 матчей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» 26 февраля сыграет в гостях с «Александрией».

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