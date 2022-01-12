Аделаида. Костюк после тяжелой одиночки проиграла матч парного разряда

Украинка завершила выступления на турнире в Австралии

  • 12.01.2022 13:21
  • 479 просмотров
  • 1 комментарий
Аделаида. Костюк после тяжелой одиночки проиграла матч парного разряда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в одиночном разряде на турнире WTA 250 в Аделаиде проиграла еще и парную встречу.
 
В дуэте с полькой Катаржиной Питер украинка уступила тандему Алисия Росольска / Эрин Раутлифф (Польша / Новая Зеландия).
 
Аделаида. 1/4 финала
Марта Костюк / Катаржина Питер – Алисия Росольска / Эрин Раутлифф – 5:7, 3:6
 
Ранее Костюк в трех сетах проиграла одиночный матч Кори Гауфф из США.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 12.01.2022 13:59
    +1
    Это нормально. Надо передохнуть перед АО, который стартует уже в понедельник.
    -
    Марте нужно не только хорошо восстановиться, но и изучить соперниц (сильные и слабые стороны, типичные ошибки, просмотреть предыдущие поражения оппонентки) + подготовить толковую тактику к каждой сопернице отдельно.
    -
    На гренд слемах нужно играть при максимальной концентрации, хорошей физической и технической подготовке + качественный анализ соперниц.
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