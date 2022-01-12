Аделаида. Костюк после тяжелой одиночки проиграла матч парного разряда

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в одиночном разряде на турнире WTA 250 в Аделаиде проиграла еще и парную встречу.



В дуэте с полькой Катаржиной Питер украинка уступила тандему Алисия Росольска / Эрин Раутлифф (Польша / Новая Зеландия).



Аделаида. 1/4 финала

Марта Костюк / Катаржина Питер – Алисия Росольска / Эрин Раутлифф – 5:7, 3:6



Ранее Костюк в трех сетах проиграла одиночный матч Кори Гауфф из США.