Аделаида. Костюк после тяжелой одиночки проиграла матч парного разряда

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в одиночном разряде на турнире WTA 250 в Аделаиде проиграла еще и парную встречу.
В дуэте с полькой Катаржиной Питер украинка уступила тандему Алисия Росольска / Эрин Раутлифф (Польша / Новая Зеландия).
Аделаида. 1/4 финала
Марта Костюк / Катаржина Питер – Алисия Росольска / Эрин Раутлифф – 5:7, 3:6
Ранее Костюк в трех сетах проиграла одиночный матч Кори Гауфф из США.
Источник — Sport.ua
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Марте нужно не только хорошо восстановиться, но и изучить соперниц (сильные и слабые стороны, типичные ошибки, просмотреть предыдущие поражения оппонентки) + подготовить толковую тактику к каждой сопернице отдельно.
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На гренд слемах нужно играть при максимальной концентрации, хорошей физической и технической подготовке + качественный анализ соперниц.
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