Проблемы с шеей. Монфис не смог доиграть матч на турнире в Аделаиде

Французский теннисист Гаэль Монфис досрочно завершил выступления в рамках второго турнира ATP 250 в Аделаиде.
В матче второго круга против Тьягу Монтейру из Бразилии муж Элины Свитолиной снялся по ходу третьего сета из-за травмы шеи.
Аделаида. Второй круг
Гаэль Монфис (Франция) – Тьягу Монтейру (Бразилия) – 7:6(2), 3:6, 0:1 (отказ)
Ранее Монфис выиграл первый турнир в Аделаиде.
Источник — Twitter
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