Защитник Ман Юнайтед согласовал переход в Милан

Эрик Байи вскоре покинет Англию

  • 12.01.2022 11:52
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Защитник Ман Юнайтед согласовал переход в Милан
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи дал согласие на переход в «Милан».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры «Милана» с английский клубом об аренде 27-летнего ивуарийца идут хорошо. 

В нынешнем сезоне Байи провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать защитника «Ман Сити» Натана Аке.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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