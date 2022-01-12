Защитник Ман Юнайтед согласовал переход в Милан

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи дал согласие на переход в «Милан».
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры «Милана» с английский клубом об аренде 27-летнего ивуарийца идут хорошо.
В нынешнем сезоне Байи провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать защитника «Ман Сити» Натана Аке.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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