Милан намерен подписать защитника Ман Сити

Натан Аке может перебраться в Италию

  • 11.01.2022 12:17
  • 1056 просмотров
  • 0 комментариев
Милан намерен подписать защитника Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке вскоре может покинуть клуб.

Как сообщает источник, 26-летний защитник заинтересовал «Милана». Итальянский клуб рассматривает Аке в качестве замены Симону Кьеру, который выбыл на полгода из-за травмы крестообразной связки.

С другой стороны «Сити» не намерен отпускать своего игрока в январе, поэтому «Милану» будет сложно провернуть данную сделку.

В нынешнем сезоне Аке провёл 14 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счет 2 гола.

Источник — Goal.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности