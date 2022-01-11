Милан намерен подписать защитника Ман Сити

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке вскоре может покинуть клуб.
Как сообщает источник, 26-летний защитник заинтересовал «Милана». Итальянский клуб рассматривает Аке в качестве замены Симону Кьеру, который выбыл на полгода из-за травмы крестообразной связки.
С другой стороны «Сити» не намерен отпускать своего игрока в январе, поэтому «Милану» будет сложно провернуть данную сделку.
В нынешнем сезоне Аке провёл 14 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счет 2 гола.
Источник — Goal.com
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