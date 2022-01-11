Милан намерен подписать защитника Ман Сити

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке вскоре может покинуть клуб.

Как сообщает источник, 26-летний защитник заинтересовал «Милана». Итальянский клуб рассматривает Аке в качестве замены Симону Кьеру, который выбыл на полгода из-за травмы крестообразной связки.

С другой стороны «Сити» не намерен отпускать своего игрока в январе, поэтому «Милану» будет сложно провернуть данную сделку.

В нынешнем сезоне Аке провёл 14 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счет 2 гола.