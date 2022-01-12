Свитолина рассказала Гордону, сколько у нее квартир

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Дмитрию Гордону рассказала, сколько у нее есть квартир.
- Квартира у вас сегодня в Киеве, в Харькове или в Одессе?
- У меня в Киеве есть...
- Большая?
- Нет, не большая. Живу очень скромно, так сложилось. Люблю, чтобы не было излишеств. В Одессе у меня родители живут, бабушка. Там у нас тоже есть недвижимость.
Также у меня есть квартиры в Лондоне и Монако.
- На какой машине передвигаетесь?
- У меня есть Mercedes, передвигаюсь на нем в Европе. Это муж подарил.
- На что обычно тратите деньги? Чем вы себя балуете?
- Пока еще учусь баловать себя. До определенного времени не знала даже, сколько у меня есть денег. Люблю экономить на всем.
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Источник — Гордон
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