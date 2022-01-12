Свитолина рассказала Гордону, сколько у нее квартир

Журналиста очень интересовал этот вопрос

  • 12.01.2022 11:54
  • 2019 просмотров
  • 5 комментариев
Свитолина рассказала Гордону, сколько у нее квартир
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Дмитрию Гордону рассказала, сколько у нее есть квартир.
 
- Квартира у вас сегодня в Киеве, в Харькове или в Одессе?
- У меня в Киеве есть...

- Большая?
- Нет, не большая. Живу очень скромно, так сложилось. Люблю, чтобы не было излишеств. В Одессе у меня родители живут, бабушка. Там у нас тоже есть недвижимость.
Также у меня есть квартиры в Лондоне и Монако.

- На какой машине передвигаетесь?
- У меня есть Mercedes, передвигаюсь на нем в Европе. Это муж подарил.

- На что обычно тратите деньги? Чем вы себя балуете?
- Пока еще учусь баловать себя. До определенного времени не знала даже, сколько у меня есть денег. Люблю экономить на всем.

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Источник — Гордон

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 12.01.2022 12:05
    +7
    То, что Свитолина экономная девушка-это хорошо, но на тренере по теннису экономить не стоит
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    viktorious
    viktorious, 12.01.2022 12:14
    +1
    Scofield_Lincoln, 12.01.2022 12:03
    Живу очень скромно... Есть квартиры в Лондоне и Монако)
    Учитывая доходы Элины только от тенниса - это довольно скромно
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    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 12.01.2022 12:03
    +1
    Живу очень скромно... Есть квартиры в Лондоне и Монако)
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    Trollface
    Trollface, 12.01.2022 13:02
    0
    Я о своей скромности могу говорить часами.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 12.01.2022 12:18
    -4
    ниуя себе скромненько, она ещё забыла упомянуть что у её сожителя есть квартиры в Париже и Швейцарии
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