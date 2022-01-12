Стала известна сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым

Черниговская «Десна» планирует обжаловать решение полузащитника своей команды Владислава Калитвинцева разорвать соглашение с черниговцами в одностороннем порядке.

Воспользовавшись тем, что ему не выплачивают зарплату, футболист покинул «Десну» и в межсезонье подписал контракт с «Александрией». Теперь этим вопросом будут заниматься юридические службы двух клубов и УАФ.

По имеющейся информации, Калитвинцев решил покинуть «Десну» и расторгнуть контракт после того, как сумма задолженности по заработной плате составила пять месяцев, а сумма дошла до 50 тысяч евро.

Напомним, что 10 января «Александрия» объявила о подписании пяти новых футболистов, среди которых был и Владислав Калитвинцев.