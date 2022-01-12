Стала известна сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым

Сумма дошла до 50 тысяч евро

  • 12.01.2022 11:19
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  • 1 комментарий
Стала известна сумма задолженности Десны перед Калитвинцевым
© ФК Десна Чернигов. Владислав Калитвинцев

Черниговская «Десна» планирует обжаловать решение полузащитника своей команды Владислава Калитвинцева разорвать соглашение с черниговцами в одностороннем порядке.

Воспользовавшись тем, что ему не выплачивают зарплату, футболист покинул «Десну» и в межсезонье подписал контракт с «Александрией». Теперь этим вопросом будут заниматься юридические службы двух клубов и УАФ.

По имеющейся информации, Калитвинцев решил покинуть «Десну» и расторгнуть контракт после того, как сумма задолженности по заработной плате составила пять месяцев, а сумма дошла до 50 тысяч евро.

Напомним, что 10 января «Александрия» объявила о подписании пяти новых футболистов, среди которых был и Владислав Калитвинцев.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 12.01.2022 11:42
    +6
    Когда игроки начинают разбегаться кто куда Десна вспоминает, что у них действующие контракты, а когда по 5 месяцев зарплату не платит, то о действующих контрактах предпочитает забывать.
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