Ньюкасл дает 50 млн евро за форварда Бенфики

Английский клуб хочет подписать Дарвина Нуньеса

  • 12.01.2022 07:32
  • 1735 просмотров
  • 1 комментарий
Ньюкасл дает 50 млн евро за форварда Бенфики
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» готовит предложение «Бенфике» по нападающему Дарвину Нуньесу.

Изначально «сороки» были готовы заплатить за 22-летнего уругвайца 40 млн евро. Теперь же английский клуб готов предложить 50 миллионов, однако «Бенфика» не готова отпустить нападающего в середине сезона.

Нуньес призван заменить в «Ньюкасле» Каллума Уилсона, который выбыл на длительный срок из-за травмы икроножной мышцы. Повреждение Уилсон получил во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в конце декабря.

Ранее «Ньюкасл» купил защитиника «Атлетико» Кирана Триппьера.

Источник — O Jogo

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kryakr
    kryakr, 12.01.2022 07:54
    0
    ждем новый Челси через пару лет
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