Ньюкасл дает 50 млн евро за форварда Бенфики

«Ньюкасл» готовит предложение «Бенфике» по нападающему Дарвину Нуньесу.

Изначально «сороки» были готовы заплатить за 22-летнего уругвайца 40 млн евро. Теперь же английский клуб готов предложить 50 миллионов, однако «Бенфика» не готова отпустить нападающего в середине сезона.

Нуньес призван заменить в «Ньюкасле» Каллума Уилсона, который выбыл на длительный срок из-за травмы икроножной мышцы. Повреждение Уилсон получил во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в конце декабря.

Ранее «Ньюкасл» купил защитиника «Атлетико» Кирана Триппьера.