Тоттенхэм – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч полуфинала Кубка Английской лиги «Тоттенхэм» – «Челси»:

«После 0:2 на «Стэмфорд Бридж» в первом матче ответный поединок для команды Антонио Конте представляется очень сложным по целому ряду причин. 1) «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. 2) На 10 очков «аристократы» опережают «шпор» в АПЛ. 3) «Челси» мало пропускает и достаточно много забивает. 4) Снято напряжение в вопросе Лукаку. 5) Отставание «Челси» на 10 очков от «Ман Сити» заставляет их быть сверхмобилизоваными и стараться выигрывать все турниры, в которых они принимают участие.

Но есть один интересный нюанс матча, о котором я хочу поведать читателям. Томас Тухель уже, как опытный футбольный гроссмейстер и стратег, готовит команду на четыре последующих поединка. После матча с «Тоттенхэмом» «Челси» в рамках АПЛ сыграет в гостях с «Ман Сити» (возможно, самый важный матч сезона), с «Брайтоном» и на своем поле снова со «шпорами» только в поединке АПЛ. Во всех матчах «Челси» необходим максимальный результат, а именно выход в финал Кубка и продолжение борьбы за чемпионский трофей АПЛ. Нельзя забывать о травмированных и о тех, кто принимает участие в Кубке африканских наций. У «Челси» может отсутствовать большая группа футболистов стартового состава, в том числе Канте, Тиаго Силва, Менди, Аспиликуэта, Чилвелл, Джеймс, Чалоба. У «шпор» таких проблем значительно меньше.

«Тоттенхэм» под руководством Конте еще не проигрывал в АПЛ, но уступил по всем статьям и показателям в первом кубковом матче с «Челси». И хоть у «шпор» не такой напряженный график, как у «аристократов», но ближайшие матчи у них достаточно серьезные. Правда, из Лондона они не будут никуда уезжать и это большой плюс. После матча с «Челси» у «шпор» поединок с «Арсеналом», а затем снова с «аристократами» только в рамках АПЛ.

Антонио Конте – это тренер-победитель и максималист. Ему хочется завоевать трофеи с «Тоттенхэмом». Игра мне представляется агрессивной со стороны «шпор» и рациональной со стороны «Челси», так как их устраивает счет первого поединка. «Аристократы» лучше контролируют мяч, но при отсутствии своих фланговых игроков они могут перейти на создание угроз воротам соперника через центральную зону, а также проводя быстрые и качественные атаки после отбора мяча с быстрой доставкой мяча в ударные зоны.

Ни для кого не секрет, что «шпоры» плохо обороняются. Им не хватает защитников высокого уровня. Вне зависимости от результата матча, я в финале вижу «Челси», как более классную на сегодняшний день команду», – сказал Грозный.

Матч «Тоттенхэм» – «Челси» состоится 12 января. Начало встречи – в 21:45.