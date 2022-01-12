Фальсификация? Тест Джоковича на ковид был внесен в базу на 10 дней позже

Продолжается эпопея вокруг участия сербского теннисиста Новака Джоковича в Australian Open 2022.

Сообщалось, что Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Однако, как оказалось, только 26 декабря его результаты внесли в сербскую базу, с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

По данным Der Spiegel, дата положительного анализа не равна той, о которой сообщали представители сербского теннисиста. По документам, тест был сдан в 20:19, 16 декабря, однако временная метка на сайте сербской базы тестов показывает время 14:21, 26 декабря.

Время отрицательного теста, который сдал Джокович якобы позже, совпадает с указанным в материалах дела – 22 декабря, 16:43. Если подозрения подтвердятся, могут быть юридические последствия, и у лучшего теннисиста мира могут отозвать виза до начала турнира, которые стартует в ближайший понедельник, 17 января.

Интересно, что положительный тест имеет номер 7371999, а отрицательный – 7320919. Идентификационные номера присваиваются последовательно. Получается, что тест, который якобы был сдан раньше, был введен в электронную систему позже.

Группа ИТ-специалистов сделала выводы, что отрицательный тест был проведен до положительного теста, что следует из базы данных. А не наоборот, как утверждают адвокаты Джоковича и как, на первый взгляд, указывают сербские медицинские документы.

Есть также дополнительные признаки, которые ставят под сомнение, действительно ли Джокович сдал положительный результат 16 декабря. Это заявление может создать новые проблемы с визой для спортсмена в Австралии.