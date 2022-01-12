Кальяри – Болонья – 2:1. Победный гол на 90+3 мин. Видео голов и обзор игры

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Кальяри» переиграл «Болонью» (2:1).
Гастон Перейро забил победный мяч для хозяев поля на 90+3 минуте.
«Болонья» занимает 12-е место в Серии A. «Кальяри» находится на 18-й позиции.
Серия А. 21-й тур
Кальяри – Болонья – 2:1
Голы: Паволетти, 71, Перейро, 90+3 – Орсолини, 54.
Кальяри: Краньо, Белланова, Альтаре, Ликояннис (Далберт, 58), Карбони, Ловато, Марин, Дейола (Перейро, 63), Грасси, Жоау Педру, Паволетти (Дзаппа, 80).
Болонья: Скорупски, Бинкс, Бонифаци (Де Сильвестри, 65), Теат, Дейкс, Домингес (Виола, 90+3), Сориано, Сванберг, Орсолини (Фальчинелли, 89), Арнаутович, Сков Ольсен.
Предупреждения: Карбони, 14, Альтаре, 19, Дейола, 57 – Теат, 15, Де Сильвестри, 86.
Судья: Герсини.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Гастон Перейро (Кальяри).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Паволетти (Кальяри).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
Источник — Sport.ua
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