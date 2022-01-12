21-й тур
Кальяри
2 : 1
Болонья
11.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Кальяри – Болонья – 2:1. Победный гол на 90+3 мин. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Италии

  • 12.01.2022 00:37
  • 86 просмотров
  • 2 комментария
Кальяри – Болонья – 2:1. Победный гол на 90+3 мин. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Кальяри» переиграл «Болонью» (2:1).

Гастон Перейро забил победный мяч для хозяев поля на 90+3 минуте.

«Болонья» занимает 12-е место в Серии A. «Кальяри» находится на 18-й позиции.

Серия А. 21-й тур

Кальяри – Болонья – 2:1

Голы: Паволетти, 71, Перейро, 90+3 – Орсолини, 54.

Кальяри: Краньо, Белланова, Альтаре, Ликояннис (Далберт, 58), Карбони, Ловато, Марин, Дейола (Перейро, 63), Грасси, Жоау Педру, Паволетти (Дзаппа, 80).

Болонья: Скорупски, Бинкс, Бонифаци (Де Сильвестри, 65), Теат, Дейкс, Домингес (Виола, 90+3), Сориано, Сванберг, Орсолини (Фальчинелли, 89), Арнаутович, Сков Ольсен.

Предупреждения: Карбони, 14, Альтаре, 19, Дейола, 57 – Теат, 15, Де Сильвестри, 86.

Судья: Герсини.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Гастон Перейро (Кальяри).
71' ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Паволетти (Кальяри).
54' ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 12.01.2022 01:13
    +1
    Кальярі, Салернітана свої матчі виграли в міцних середняків. Лише геніальний тренер програв дома прямому конкуренту в боротьбі за збереження прописки в Серії А. Адепти тренерського генія Шевченка, ви де? Чи вже немає що казати? Команди з слабшим складом здобувають перемоги, а в Дженоа три голи за 9-ть матчів, удари в ствір воріт можна порахувати на пальцях. 
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 12.01.2022 01:18
    -1
    Віталій Ткачук, 12.01.2022 01:13
    Кальярі, Салернітана свої матчі виграли в міцних середняків. Лише геніальний тренер програв дома прямому конкуренту в боротьбі за збереження прописки в Серії А. Адепти тренерського генія Шевченка, ви де? Чи вже немає що казати? Команди з слабшим складом здобувають перемоги, а в Дженоа три голи за 9-ть матчів, удари в ствір воріт можна порахувати на пальцях. 
    Спорить с тобой, хейтером Шевы, это бесполезное занятие.
    Одно знаю точно, обидел тебя Шева в детстве очень сильно!
    Сколько яда у тебя в крови и ненависти по отношению к Шеве, это какой то ужас...
    Твоя ненависть тебя зжирает изнутри, ты в курсе?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности