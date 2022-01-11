ВИДЕО. Кого покупает Шахтер? Лучшие голы Давида Нереса

Небольшая нарезка ярких фрагментов игры вингера «Аякса» Давида Нереса, который в скором времени должен стать футболистом «Шахтера».
Бразилец может сыграть на обоих флангах. Обладает неплохой скоростью и техникой.
Источник — Sport.ua
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сегодня, 21:55
+19
Некоторые люди как я вижу не совсем понимают, какого калибра это птица для нашего чемпионата!
Хотя я предпалагаю, что все они понимают, просто пукан горит от того что ихние клубы способны только на Антюхов, Кулачей и т. Д!
На улице начало 22 года, сейчас цены такие на игроков, что сума сойти, 17 млн да даже 20-25 это копейки, максимум можно какого-то средняка взять!
Посмотрите на рынок Бразилии, за ноунеймов 18 летних по 10-15 просят, а типы даже матча на взрослом уровне не сыграли!!
Да что там бразилцы, за Миколенко отдали 22 или 23 , А Миколенко и Нерес это как небо и земля, вообще разный потенциал игроков!(хоть я и очень рад за Миколенко и всячески буду переживать за него)
Так что я очень рад буду если этот трансфер состоится и ещё раз убеждаюсь уровню работы Шахты, переманить в Богом забытую Упл,Дд, Нереса, где пол команд с колхоза, а на стадионах по 2 тыс болельщиков , это уровень! (Пока Сурок твердит что к нам никто норм не приедет) Шахта активно развивает Упл! Браво...
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То есть ты хочешь сказать, что Траоре плох? Не, я понимаю что у вас горит, но писать такое...
Минут набежало на 9 игр.
Нерес ВЫСТУПЛЕНИЕ в 21/22.
Эредивизи
15игр 3+2 ,463 минуты
ЛЧ
5игр 1+0, 203 минуты.
Суперкубок Нидерландов
1 - - 90 минут.
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Всего за Аякс
22 игры , 4+2 785 минут.
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Сборная Бразилии
7 игр, 1+1 , 367 минут
А там.. Рух с (мега крутой инфраструктурой и академией подтянется), Ворскла (надеюсь, станет ещё сильнее), Черноморец (выкинет шлак от ДК и купит парочку игроков).
Сразу и картина чемпионата хорошая появляется
P.s если дК состав не усилит в этом сезоне, 2-е место им не видать. Тот случай, когда просто необходимо Суркису тратить деньги, а не считать чужие (Шахтера).
А там.. Рух с (мега крутой инфраструктурой и академией подтянется), Ворскла (надеюсь, станет ещё сильнее), Черноморец (выкинет шлак от ДК и купит парочку игроков).
Сразу и картина чемпионата хорошая появляется
P.s если дК состав не усилит в этом сезоне, 2-е место им не видать. Тот случай, когда просто необходимо Суркису тратить деньги, а не считать чужие (Шахтера).
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