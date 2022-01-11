ВИДЕО. Кого покупает Шахтер? Лучшие голы Давида Нереса

Быстрый и техничный вингер

  • 11.01.2022 21:28
  • 2059 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Кого покупает Шахтер? Лучшие голы Давида Нереса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Небольшая нарезка ярких фрагментов игры вингера «Аякса» Давида Нереса, который в скором времени должен стать футболистом «Шахтера».

Бразилец может сыграть на обоих флангах. Обладает неплохой скоростью и техникой.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 11.01.2022 21:54
    +4
    hanter83, 11.01.2022 21:35
    В текущем сезоне 4гола и 2 асиста-МАЛОВАТО БУДЕТ.
    За 18 лямов нормально не дорого совсем ну а качество посмотрим .
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    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.01.2022 21:47
    +4
    На двух флангах может играть!Это мощно
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    Face Control
    online
    Face Control, 11.01.2022 21:59
    +2
    Откровенно говоря до сих пор не верится что этот трансфер реален.
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    Face Control
    online
    Face Control, 11.01.2022 21:55
    +2
    Dustas
    сегодня, 21:55
    +19
    Некоторые люди как я вижу не совсем понимают, какого калибра это птица для нашего чемпионата!
    Хотя я предпалагаю, что все они понимают, просто пукан горит от того что ихние клубы способны только на Антюхов, Кулачей и т. Д!
    На улице начало 22 года, сейчас цены такие на игроков, что сума сойти, 17 млн да даже 20-25 это копейки, максимум можно какого-то средняка взять!
    Посмотрите на рынок Бразилии, за ноунеймов 18 летних по 10-15 просят, а типы даже матча на взрослом уровне не сыграли!!
    Да что там бразилцы, за Миколенко отдали 22 или 23 , А Миколенко и Нерес это как небо и земля, вообще разный потенциал игроков!(хоть я и очень рад за Миколенко и всячески буду переживать за него)
    Так что я очень рад буду если этот трансфер состоится и ещё раз убеждаюсь уровню работы Шахты, переманить в Богом забытую Упл,Дд, Нереса, где пол команд с колхоза, а на стадионах по 2 тыс болельщиков , это уровень! (Пока Сурок твердит что к нам никто норм не приедет) Шахта активно развивает Упл! Браво...
    —————————————————–
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    Face Control
    online
    Face Control, 11.01.2022 22:21
    +1
    fedd1979, 11.01.2022 22:13
    Воно, звичайно, ясно, що нычого путнього "Аякс" за 17 млн не продасть і ніщо путнє з "Аяксу" в такому віці в "Шахтар" не піде. Це точно, як і з Траоре. Але якщо Нерес хоча б трохи універсальніший і технічніший за Траоре, то було б класно. Бо той хоч і забивав, але був уже надто прямолінійним і вирішував, зазвичай, ударами в упор, коли його виводили на момент. дуже часто був непомітним, зокрема і в тих іграх, де забивав
    Це точно, як і з Траоре.
    ———————————————
    То есть ты хочешь сказать, что Траоре плох? Не, я понимаю что у вас горит, но писать такое...
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    norma_zap
    online
    norma_zap, 11.01.2022 22:19
    +1
    Нарезка голов хорошая, но обратная сторона медали наверняка есть. Топ-игрок и ныняшняя УПЛ сейчас и рядом не стоят. Что к чему время покажет.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 11.01.2022 22:10
    +1
    hanter83, 11.01.2022 21:35
    В текущем сезоне 4гола и 2 асиста-МАЛОВАТО БУДЕТ.
    Ну он же их не от корки до корки сыграл!
    Минут набежало на 9 игр.
    Нерес ВЫСТУПЛЕНИЕ в 21/22.
    Эредивизи
    15игр 3+2 ,463 минуты
    ЛЧ
    5игр 1+0, 203 минуты.
    Суперкубок Нидерландов
    1 - - 90 минут.
    ______
    Всего за Аякс
    22 игры , 4+2 785 минут.
    //
    Сборная Бразилии
    7 игр, 1+1 , 367 минут
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    Face Control
    online
    Face Control, 11.01.2022 22:02
    +1
    Alexander Киев, 11.01.2022 22:00
    Не поверю , пока не увижу его в форме Шахтера ладно бы ещё перешел в нашу УПЛ, когда чемпионат был на уровне, но сейчас.. на грани фантастики. Хотя с другой стороны.. заходит в УПЛ Металлист, который составом не уступает уже 3-4-5 командам УПЛ, то есть с нового сезона заруба за 3-е место между Зарёй, Днепром и Металлистом будет (!).
    А там.. Рух с (мега крутой инфраструктурой и академией подтянется), Ворскла (надеюсь, станет ещё сильнее), Черноморец (выкинет шлак от ДК и купит парочку игроков).
    Сразу и картина чемпионата хорошая появляется
    P.s если дК состав не усилит в этом сезоне, 2-е место им не видать. Тот случай, когда просто необходимо Суркису тратить деньги, а не считать чужие (Шахтера).
    Реально не все понимают что это за игрок, особенно в своё лучшее время. На днях ждём оф инфу.
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 11.01.2022 22:00
    +1
    Не поверю , пока не увижу его в форме Шахтера ладно бы ещё перешел в нашу УПЛ, когда чемпионат был на уровне, но сейчас.. на грани фантастики. Хотя с другой стороны.. заходит в УПЛ Металлист, который составом не уступает уже 3-4-5 командам УПЛ, то есть с нового сезона заруба за 3-е место между Зарёй, Днепром и Металлистом будет (!).
    А там.. Рух с (мега крутой инфраструктурой и академией подтянется), Ворскла (надеюсь, станет ещё сильнее), Черноморец (выкинет шлак от ДК и купит парочку игроков).
    Сразу и картина чемпионата хорошая появляется
    P.s если дК состав не усилит в этом сезоне, 2-е место им не видать. Тот случай, когда просто необходимо Суркису тратить деньги, а не считать чужие (Шахтера).
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 11.01.2022 22:13
    -2
    То есть, Шахтер покупает второго Коноплянку.
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    fedd1979
    fedd1979, 11.01.2022 22:13
    -3
    Воно, звичайно, ясно, що нычого путнього "Аякс" за 17 млн не продасть і ніщо путнє з "Аяксу" в такому віці в "Шахтар" не піде. Це точно, як і з Траоре. Але якщо Нерес хоча б трохи універсальніший і технічніший за Траоре, то було б класно. Бо той хоч і забивав, але був уже надто прямолінійним і вирішував, зазвичай, ударами в упор, коли його виводили на момент. дуже часто був непомітним, зокрема і в тих іграх, де забивав
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 11.01.2022 21:35
    -4
    В текущем сезоне 4гола и 2 асиста-МАЛОВАТО БУДЕТ.
    Ссылка
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