Агент Нереса: «В Шахтере Давид хочет вернуться на топ-уровень»

Равьен Канхаи, представитель вингера «Аякса» Давида Нереса, подтвердил, что его клиент в скором времени подпишет контракт с «Шахтером».
«Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В «Шахтере» Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе», - сказал Канхаи.
24-летний Нерес должен подписать контракт до 2026 года.
Бразилец может сыграть на обоих флангах. В составе «Аякса» провел 180 матчей, забил 47 голов и сделал 35 ассистов.
У двух клубов в последнее время наладились хорошие трансферные отношения. Минувшим летом «Шахтер» приобрел у амстердамцев Лассину Траоре.
Источник — Voetbal International
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сегодня, 21:55
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Некоторые люди как я вижу не совсем понимают, какого калибра это птица для нашего чемпионата!
Хотя я предпалагаю, что все они понимают, просто пукан горит от того что ихние клубы способны только на Антюхов, Кулачей и т. Д!
На улице начало 22 года, сейчас цены такие на игроков, что сума сойти, 17 млн да даже 20-25 это копейки, максимум можно какого-то средняка взять!
Посмотрите на рынок Бразилии, за ноунеймов 18 летних по 10-15 просят, а типы даже матча на взрослом уровне не сыграли!!
Да что там бразилцы, за Миколенко отдали 22 или 23 , А Миколенко и Нерес это как небо и земля, вообще разный потенциал игроков!(хоть я и очень рад за Миколенко и всячески буду переживать за него)
Так что я очень рад буду если этот трансфер состоится и ещё раз убеждаюсь уровню работы Шахты, переманить в Богом забытую Упл,Дд, Нереса, где пол команд с колхоза, а на стадионах по 2 тыс болельщиков , это уровень! (Пока Сурок твердит что к нам никто норм не приедет) Шахта активно развивает Упл! Браво...
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Съездит пару раз к Ингульцу, Минаю и тд... И выйдет на самый ТОП
Съездит пару раз к Ингульцу, Минаю и тд... И выйдет на самый ТОП
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