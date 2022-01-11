Агент Нереса: «В Шахтере Давид хочет вернуться на топ-уровень»

Трансфер могут оформить в ближайшие дни

  • 11.01.2022 19:45
  • 2089 просмотров
  • 8 комментариев
Агент Нереса: «В Шахтере Давид хочет вернуться на топ-уровень»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Равьен Канхаи, представитель вингера «Аякса» Давида Нереса, подтвердил, что его клиент в скором времени подпишет контракт с «Шахтером».

«Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В «Шахтере» Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе», - сказал Канхаи.

24-летний Нерес должен подписать контракт до 2026 года.

Бразилец может сыграть на обоих флангах. В составе «Аякса» провел 180 матчей, забил 47 голов и сделал 35 ассистов.

У двух клубов в последнее время наладились хорошие трансферные отношения. Минувшим летом «Шахтер» приобрел у амстердамцев Лассину Траоре.

Источник — Voetbal International

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 11.01.2022 20:47
    +3
    Dustas
    сегодня, 21:55
    +19
    Некоторые люди как я вижу не совсем понимают, какого калибра это птица для нашего чемпионата!
    Хотя я предпалагаю, что все они понимают, просто пукан горит от того что ихние клубы способны только на Антюхов, Кулачей и т. Д!
    На улице начало 22 года, сейчас цены такие на игроков, что сума сойти, 17 млн да даже 20-25 это копейки, максимум можно какого-то средняка взять!
    Посмотрите на рынок Бразилии, за ноунеймов 18 летних по 10-15 просят, а типы даже матча на взрослом уровне не сыграли!!
    Да что там бразилцы, за Миколенко отдали 22 или 23 , А Миколенко и Нерес это как небо и земля, вообще разный потенциал игроков!(хоть я и очень рад за Миколенко и всячески буду переживать за него)
    Так что я очень рад буду если этот трансфер состоится и ещё раз убеждаюсь уровню работы Шахты, переманить в Богом забытую Упл,Дд, Нереса, где пол команд с колхоза, а на стадионах по 2 тыс болельщиков , это уровень! (Пока Сурок твердит что к нам никто норм не приедет) Шахта активно развивает Упл! Браво...
    ——————————————————
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    zzg77
    zzg77, 11.01.2022 19:58
    +1
    Стоп-уровень ему в Шахтёре обеспечен!!!
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    DK1970
    DK1970, 11.01.2022 20:43
    0
    Ага на топ. Где шахта а где Аякс. Приколист....
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 11.01.2022 20:15 (изменен)
    0
    ABTO6yC1925, 11.01.2022 20:00
    В шахтере на топ уровень
    Съездит пару раз к Ингульцу, Минаю и тд... И выйдет на самый ТОП
    металлист топ пердива
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 11.01.2022 20:00
    -1
    В шахтере на топ уровень
    Съездит пару раз к Ингульцу, Минаю и тд... И выйдет на самый ТОП
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 11.01.2022 20:54
    -2
    Соломон был, теперь еще и Давид...
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    ToeFatt
    ToeFatt, 11.01.2022 20:32
    -2
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 11.01.2022 20:08
    -3
    Аякс хоть подлатается на Шахте. Сейчас этого типа наши костоломы украинские поломают и будут лечится в Киеве за счёт клуба
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