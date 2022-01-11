Агент Нереса: «В Шахтере Давид хочет вернуться на топ-уровень»

Равьен Канхаи, представитель вингера «Аякса» Давида Нереса, подтвердил, что его клиент в скором времени подпишет контракт с «Шахтером».

«Уже почти все согласовано, полностью трансфер должны оформить в ближайшее время. В «Шахтере» Давид хочет вернуться на топ-уровень, хочет снова показать себя в Европе», - сказал Канхаи.

24-летний Нерес должен подписать контракт до 2026 года.

Бразилец может сыграть на обоих флангах. В составе «Аякса» провел 180 матчей, забил 47 голов и сделал 35 ассистов.

У двух клубов в последнее время наладились хорошие трансферные отношения. Минувшим летом «Шахтер» приобрел у амстердамцев Лассину Траоре.