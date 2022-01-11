МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии A»

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский уверен, что перед «Дженоа» украинского наставника Андрея Шевченко стоит очень сложная задача.

«Сложно сказать по поводу выживания «Дженоа». Внизу все плотно, сейчас «Салернитана» выиграла у «Вероны».

«Так что «Дженоа» нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии A», - сказал Малиновский.

Сейчас Грифоны занимают 19-е место в 5 очках от спасительной позиции, а Шевченко находится под угрозой увольнения.