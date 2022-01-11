Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Роналду маскировал наши проблемы»

Капитан «Ювентуса» - о состоянии команды

  • 11.01.2022 17:23
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Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Роналду маскировал наши проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини накануне матча за Суперкубок Италии против «Интера» (12 января) оценил состояние соперников и рассказал, как повлиял на туринский клуб уход Криштиану Роналду:

«Спросите у Бастони, что я думал об «Интере» в октябре. Тогда я сказал ему, что они могут лишь сами проиграть Серию А. У них прекрасный состав, так что их выступление меня не удивляет.

Уход Роналду сильно повлиял на нас. Временами он маскировал наши проблемы. Он постоянно забивал, поэтому было легко не замечать тех проблем, с которыми сталкиваются многие клубы.

Я ожидал, что это будет трудный год. Это тот же «Ювентус», что и в прошлом году, добавились только Локателли и Кин, но ушел Криштиану. Но мы осознаем, что можем достичь нужных результатов, если будем работать».

Источник — Sport Mediaset

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