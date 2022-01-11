ФОТО. Яремчук вернулся к тренировкам спустя 6 дней после позитивного теста

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вернулся к тренировкам в составе португальского клуба.
Пятого января украинец сдал положительный тест на коронавирус.
Сегодня стало известно, что Яремчук, а также Одиссеас Влаходимос, Суалихо Мейте, Неманья Радонич и Пицци получили негативные результаты тестов.
Следующий матч «Бенфика» проведет против «Морейренсе» 15 января в рамках 18-го тура чемпионата Португалии.
Источник — ФК Бенфика
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