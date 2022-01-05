Роман Яремчук сдал положительный тест на ковид

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук сдал позитивный тест на COVID-19. Коронавирусом заразились еще три футболиста: Пицци, Неманья Радонич и Миле Свилар.
Отметим, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го. Ранее он сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.
В этом сезоне в активе 26-летнего форварда 6 голов и 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Португалии.
В последнем туре он стал лучшим игроком команды в матче против «Порту».
Источник — record.pt
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Вакцины не спасают от заражения ковидом и другими штампами вообще.Вакцины помогают пройти эти болячки бессимптомно или почти в лёгкой форме без особых последствий.Ей богу как малые дети сколько можно это рассказывать.
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