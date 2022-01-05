Роман Яремчук сдал положительный тест на ковид

Украинский легионер «Бенфики» и еще три игрока португальской команды заразились коронавирусом

  • 05.01.2022 17:04
  • 1026 просмотров
  • 10 комментариев
Роман Яремчук сдал положительный тест на ковид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук сдал позитивный тест на COVID-19. Коронавирусом заразились еще три футболиста: Пицци, Неманья Радонич и Миле Свилар.
 
Отметим, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го. Ранее он сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.
 
В этом сезоне в активе 26-летнего форварда 6 голов и 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Португалии.
 
В последнем туре он стал лучшим игроком команды в матче против «Порту».

Источник — record.pt

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    просто парень
    просто парень, 05.01.2022 18:22
    +1
    BekXan, 05.01.2022 17:56
    И главное все пользуется интернетом все смотрят тв, а потом они вакцинировались и они заразились.Одни маты в голове да ёмаё вакцины не спасают от заражения...У них другое предназначение
    Вакцины, это огромный заработок. И на нас зарабатывали и будут зарабатывать.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 05.01.2022 18:18
    +1
    BekXan, 05.01.2022 17:56
    И главное все пользуется интернетом все смотрят тв, а потом они вакцинировались и они заразились.Одни маты в голове да ёмаё вакцины не спасают от заражения...У них другое предназначение
    Они вообще ничего не делают. Бесполезная хрень. Будто плацебо колят. И ничего они симптомы не улучшают. Просто никто в новостях не трубит когда кто то из вакцинированных загнулся.
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    BekXan
    BekXan, 05.01.2022 17:56
    +1
    И главное все пользуется интернетом все смотрят тв, а потом они вакцинировались и они заразились.Одни маты в голове да ёмаё вакцины не спасают от заражения...У них другое предназначение
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 05.01.2022 17:55
    +1
    Trollface, 05.01.2022 17:19
    Даже если вакцинировался, она ему не помогла.
    Интересно другое, как он перенесет болезнь с вакциной, ведь для этого же ее колят
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    BekXan
    BekXan, 05.01.2022 17:53
    +1
    NikitaZub, 05.01.2022 17:41
    Сім'я моїх знайомих вакцинувались Файзером в червні , а в жовтні всі ще раз перехворіли короною.
    Как же вы зае......Ну хоть бы чуточку вникали в данный вопрос.
    Вакцины не спасают от заражения ковидом и другими штампами вообще.Вакцины помогают пройти эти болячки бессимптомно или почти в лёгкой форме без особых последствий.Ей богу как малые дети сколько можно это рассказывать.
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    dudigo78
    dudigo78, 05.01.2022 18:34 (изменен)
    0
    Теперішні вакцини дуже добре діяли проти первинного уханського штаму. Але вірус за цей час серйозно мутував. Спочатку він обходив захист, але хвороба протікала легко, або безсимптомно, а тепер так званий штам Омікрон взагалі ніяк не реагує на вакцини. Хворіють однаково що вакциновані, що не вакциновані. Єдиний позитив, що цей штам не так часто дає ускладнення. Але вакцинуватись теперішніми вакцинами проти теперішнього та наступних штамів це марна справа
    Ссылка
    NikitaZub
    NikitaZub, 05.01.2022 17:41
    0
    Сім'я моїх знайомих вакцинувались Файзером в червні , а в жовтні всі ще раз перехворіли короною.
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 05.01.2022 17:19
    0
    cucumber, 05.01.2022 17:17
    Напишите пожалуйста какой вакциной вакцинировался Роман?!!
    Даже если вакцинировался, она ему не помогла.
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    cucumber
    cucumber, 05.01.2022 17:17
    0
    Напишите пожалуйста какой вакциной вакцинировался Роман?!!
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    BekXan
    BekXan, 05.01.2022 18:27
    -1
    просто парень, 05.01.2022 18:22
    Вакцины, это огромный заработок. И на нас зарабатывали и будут зарабатывать.
    Вся фарма на нас зарабатывает.Вакцины всю жизнь кололи при союзе вообще не спрашивали.А сейчас дятлов развелось как тараканов все умники которые нифига не знают интернет академики.Когда была испанка и погибло пол населения земли людям пофиг что было колоть хоть дерьмо что бы жить и того не было.А нынешнее продвинутое поколение понимает когда крышка гроба накрывает.Все умники пока не каснётся их или не дай боже семьи.Умничать перестают.
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