Роман Яремчук сдал положительный тест на ковид

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук сдал позитивный тест на COVID-19. Коронавирусом заразились еще три футболиста: Пицци, Неманья Радонич и Миле Свилар.



Отметим, что Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го. Ранее он сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.



В этом сезоне в активе 26-летнего форварда 6 голов и 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Португалии.



В последнем туре он стал лучшим игроком команды в матче против «Порту».