Яремчук – лучший игрок Бенфики в матче с Порту

В центральном поединке 16-го тура чемпионата Португалии «Порту» переиграл «Бенфику» со счетом 3:1.
В составе лиссабонского клуба голом отметился украинец Роман Яремчук, который забил во втором подряд матче чемпионата.
Украинский форвард стал лучшим игроком в составе своей команде. По версии портала WhoScored, Яремчук получил 7.1 балла.
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.