САЛАХ: «Контракт? Я хочу остаться в Ливерпуле, все в руках руководства»

Форвард «Ливерпуля» - о своем будущем

  • 11.01.2022 16:31
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САЛАХ: «Контракт? Я хочу остаться в Ливерпуле, все в руках руководства»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о переговорах по новому контракту с клубом:

«Я хочу остаться в «Ливерпуле», но не все зависит от меня — многое от клуба. Они знают, чего я хочу. Я же не прошу каких-то безумных вещей.

Я здесь уже пятый год, мне нравится «Ливерпуль». Я люблю фанатов, фанаты любят меня. Руководство знает всю ситуацию. Все в их руках».

Напомним, контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось о том, что египтянин может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ.

Источник — GQ

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