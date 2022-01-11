САЛАХ: «Контракт? Я хочу остаться в Ливерпуле, все в руках руководства»

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о переговорах по новому контракту с клубом:
«Я хочу остаться в «Ливерпуле», но не все зависит от меня — многое от клуба. Они знают, чего я хочу. Я же не прошу каких-то безумных вещей.
Я здесь уже пятый год, мне нравится «Ливерпуль». Я люблю фанатов, фанаты любят меня. Руководство знает всю ситуацию. Все в их руках».
Напомним, контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось о том, что египтянин может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ.
Источник — GQ
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