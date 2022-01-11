Два игрока Динамо не смогли поехать на сбор с Черноморцем. Известна причина

На турецкий сбор в составе «Черноморца» не поехало двое игроков, выступавших в осенней части сезона в команде на правах аренды.
Это вратарь Владислав Кучерук и нападающий Владислав Ванат, права на которых принадлежат киевскому «Динамо».
По информации источника, оба игрока заболели.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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