Два игрока Динамо не смогли поехать на сбор с Черноморцем. Известна причина

На турецкий сбор в составе «Черноморца» не поехало двое игроков, выступавших в осенней части сезона в команде на правах аренды.



Это вратарь Владислав Кучерук и нападающий Владислав Ванат, права на которых принадлежат киевскому «Динамо».



По информации источника, оба игрока заболели.

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