Взяла один гейм. Радукану начала сезон с разгромного поражения

Британская теннисистка без шансов проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана

  • 11.01.2022 13:58
  • 390 просмотров
  • 5 комментариев
Взяла один гейм. Радукану начала сезон с разгромного поражения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Эмма Радукану

Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану (№18 WTA) неудачно начала сезон.
 
В первом круге соревнований WTA 500 в Сиднее британка менее чем за час проиграла девятой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана (№13 WTA).
 
Сидней. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 0:6, 1:6
 
Отметим, что после триумфальной победы на Открытом чемпионате США в прошлом году Эмма провела шесть матчей, четыре из которых проиграла.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 11.01.2022 14:03
    +2
    Халява скінчилася, а гроші за вигідні контракти поки що залишаться. Це ж якого рівня ступор був у жіночому тенісі на ЮСО?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 11.01.2022 14:18
    0
    vital, 11.01.2022 14:14
    Ага, аналог зіркової канадійки (не Бьянка), про яку вже майже всі забули, навіть у мене з голови її прізвище вилетіло
    Бушар, звичайно, Шолом не виграла, але мінімум рік, а не один турнір, виступала на дуже солідному рівні. А підсумок може бути схожим)
    Ссылка
    VitaliiNik
    online
    VitaliiNik, 11.01.2022 14:16
    0
    vital, 11.01.2022 14:14
    Ага, аналог зіркової канадійки (не Бьянка), про яку вже майже всі забули, навіть у мене з голови її прізвище вилетіло
    Ежені Бушар
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 11.01.2022 14:14
    0
    Spectra, 11.01.2022 14:10
    Зато имеет 5 контрактов и невероятную популярность, но постепенно о ней будут забывать.
    Ага, аналог зіркової канадійки (не Бьянка), про яку вже майже всі забули, навіть у мене з голови її прізвище вилетіло
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 14:10
    0
    Зато имеет 5 контрактов и невероятную популярность, но постепенно о ней будут забывать.
    Ссылка
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