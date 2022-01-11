Взяла один гейм. Радукану начала сезон с разгромного поражения

Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану (№18 WTA) неудачно начала сезон.



В первом круге соревнований WTA 500 в Сиднее британка менее чем за час проиграла девятой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана (№13 WTA).



Сидней. Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 0:6, 1:6



Отметим, что после триумфальной победы на Открытом чемпионате США в прошлом году Эмма провела шесть матчей, четыре из которых проиграла.