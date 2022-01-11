Игрок сборной России может стать одноклубником Ярмоленко

«Вест Хэм» нацелился на Головина

  • 11.01.2022 13:44
  • 1883 просмотра
  • 1 комментарий
Игрок сборной России может стать одноклубником Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Стороны пока не начинали переговоров по трансферу, речь о консультациях и сборе информации — насколько самому футболисту интересно поменять клуб.

25-летний россиянин имеет контракт с «Монако» до конца сезона 2023/24, в текущем чемпионате Франции игрок провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что за «Вест Хэм» играет вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов выложить 48 млн евро за нападающего «Байера».

Источник — Рейтинг букмекеров

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    online
    anacreon, 11.01.2022 13:51
    +2
    Да кому нужен тот Головин. Сейчас как того Миранчука - будут пытаться сплавить во всем клубы.В Монако его пристроили только потому, что там русские собственники. Хоть русские его тоже сватали во все топ-клубы.
    И вообще нет смысла писать про "одноклубник Ярмоленко". поскольку Андрей уходит летом. Странно, как Вет Хем уже сейчас не пытается его пристроить куда-то, чтобы пол года не платить впустую зарплату.
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