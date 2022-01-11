Игрок сборной России может стать одноклубником Ярмоленко

Английский «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Стороны пока не начинали переговоров по трансферу, речь о консультациях и сборе информации — насколько самому футболисту интересно поменять клуб.

25-летний россиянин имеет контракт с «Монако» до конца сезона 2023/24, в текущем чемпионате Франции игрок провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что за «Вест Хэм» играет вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов выложить 48 млн евро за нападающего «Байера».