Игрок сборной России может стать одноклубником Ярмоленко

Английский «Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
Стороны пока не начинали переговоров по трансферу, речь о консультациях и сборе информации — насколько самому футболисту интересно поменять клуб.
25-летний россиянин имеет контракт с «Монако» до конца сезона 2023/24, в текущем чемпионате Франции игрок провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, что за «Вест Хэм» играет вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов выложить 48 млн евро за нападающего «Байера».
Источник — Рейтинг букмекеров
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И вообще нет смысла писать про "одноклубник Ярмоленко". поскольку Андрей уходит летом. Странно, как Вет Хем уже сейчас не пытается его пристроить куда-то, чтобы пол года не платить впустую зарплату.
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