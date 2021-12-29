Вест Хэм готов выложить 48 млн евро за нападающего Байера

Лондонцы нацелились на Патрика Шика

  • 29.12.2021 08:22
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Вест Хэм готов выложить 48 млн евро за нападающего Байера
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» намерен в январе усилить линию атаки. Лондонский клуб нацелился на чешского нападающего «Байера» Патрика Шика.

Как отмечает Corriere dello Sport, «молотобойцы» готовы заплатить за трансфер Шика около 48 млн евро.

В нынешнем сезоне Шик провёл 18 матчей за «Байер», записав на свой счет 16 голов и 3 результативные передачи.

Шик играет за Байер с начала прошлого сезона, до этого он играл за «Лейпциг», «Рому» и «Сампдорию». 

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов продать Ярмоленко в январе, но есть варианты.

Источник — Corriere dello Sport

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