Вест Хэм готов продать Ярмоленко в январе, но есть варианты

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может сменить клуб в январское трансферное окно.

В стане «молотобойцев» в целом не против продать игрока в январе, хотя и понимают, что не смогут выручить за него существенные деньги. Поэтому в клубе существует также альтернативное мнение, касающееся того, что Ярмоленко может быть полезен команде в Лиге Европы, где «Вест Хэм» по весне сыграет в плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала.

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает летом 2022 года, и пока в прессе не сообщалось о предпосылках к его пролонгации.

В текущем сезоне украинец провел 17 матчей за лондонцев в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.