Вест Хэм готов продать Ярмоленко в январе, но есть варианты

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может сменить клуб в январское трансферное окно.
В стане «молотобойцев» в целом не против продать игрока в январе, хотя и понимают, что не смогут выручить за него существенные деньги. Поэтому в клубе существует также альтернативное мнение, касающееся того, что Ярмоленко может быть полезен команде в Лиге Европы, где «Вест Хэм» по весне сыграет в плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала.
Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает летом 2022 года, и пока в прессе не сообщалось о предпосылках к его пролонгации.
В текущем сезоне украинец провел 17 матчей за лондонцев в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.
Источник — Evening Standard
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Но с другой стороны из ЛЕ могут вылететь в первом же раунде плей-офф и странно ради этого держать Ярмолу на огромной з/п.
Уверен, если Ярмола им предложит вариант разрыва контракта, то все сразу побегут за шампанским.
Но с другой стороны из ЛЕ могут вылететь в первом же раунде плей-офф и странно ради этого держать Ярмолу на огромной з/п.
Уверен, если Ярмола им предложит вариант разрыва контракта, то все сразу побегут за шампанским.
А кто его купит....
Летом, после завершения контракта прибежит лизать задницу Сурку, чтобы принял блудного сына в родные пенаты
Летом, после завершения контракта прибежит лизать задницу Сурку, чтобы принял блудного сына в родные пенаты
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