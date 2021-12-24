Вест Хэм готов продать Ярмоленко в январе, но есть варианты

В стане «молотобойцев» также есть мнение, что украинец может помочь в Лиге Европы

  • 24.12.2021 19:35
  • 5072 просмотра
  • 6 комментариев
Вест Хэм готов продать Ярмоленко в январе, но есть варианты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может сменить клуб в январское трансферное окно.

В стане «молотобойцев» в целом не против продать игрока в январе, хотя и понимают, что не смогут выручить за него существенные деньги. Поэтому в клубе существует также альтернативное мнение, касающееся того, что Ярмоленко может быть полезен команде в Лиге Европы, где «Вест Хэм» по весне сыграет в плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала.

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает летом 2022 года, и пока в прессе не сообщалось о предпосылках к его пролонгации.

В текущем сезоне украинец провел 17 матчей за лондонцев в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

Источник — Evening Standard

(43 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 24.12.2021 19:38
    +2
    В еврокубках Ярмола в самом деле важен для них: у него больше опыта, чем у всей команды вместе взятой.
    Но с другой стороны из ЛЕ могут вылететь в первом же раунде плей-офф и странно ради этого держать Ярмолу на огромной з/п.
    Уверен, если Ярмола им предложит вариант разрыва контракта, то все сразу побегут за шампанским.
    Ссылка
    Lion
    Lion, 24.12.2021 20:48
    0
    Sauron, 24.12.2021 19:38
    В еврокубках Ярмола в самом деле важен для них: у него больше опыта, чем у всей команды вместе взятой.
    Но с другой стороны из ЛЕ могут вылететь в первом же раунде плей-офф и странно ради этого держать Ярмолу на огромной з/п.
    Уверен, если Ярмола им предложит вариант разрыва контракта, то все сразу побегут за шампанским.
    Последние годы опыт ярмолы в еврокубках это лавочка.....
    Ссылка
    Lion
    Lion, 24.12.2021 20:47
    0
    Продать???
    А кто его купит....
    Ссылка
    gavela48
    gavela48, 24.12.2021 20:42
    0
    Для нашего чемпионата Ярмола свой парень. А в лучших его медвежья скорость только раздражает. А результативность близка к нулю. Таких там не держат и никто там о нем и помнить не будет.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 24.12.2021 20:49
    -1
    --smart--Forever--, 24.12.2021 20:17
    Вангую:
    Летом, после завершения контракта прибежит лизать задницу Сурку, чтобы принял блудного сына в родные пенаты
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 24.12.2021 20:17
    -5
    Вангую:
    Летом, после завершения контракта прибежит лизать задницу Сурку, чтобы принял блудного сына в родные пенаты
    Ссылка
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