Петраков объяснил, почему продолжает вызывать Ярмоленко в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему продолжает вызывать вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в национальную команду.

«Ярмоленко играет в АПЛ, выходит в Лиге Европы. Так определил тренер, он дает ему игровое время. Этого достаточно, чтобы я его вызывал.

Вы знаете, что уровень УПЛ очень упал – видите по таблице коэффициентов. Хорошие легионеры ехали к нам не из-за любви к Украине, а из-за денег», – сказал Петраков.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 8 матчей в АПЛ, 5 – в Лиге Европы и еще два – в Кубке Английской лиги.

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