Петраков объяснил, почему продолжает вызывать Ярмоленко в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины доверяет одному из лидеров команды

  • 22.12.2021 21:18
  • 1318 просмотров
  • 2 комментария
Петраков объяснил, почему продолжает вызывать Ярмоленко в сборную Украины
© УАФ. Александр Петраков и Андрей Ярмоленко

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему продолжает вызывать вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в национальную команду.

«Ярмоленко играет в АПЛ, выходит в Лиге Европы. Так определил тренер, он дает ему игровое время. Этого достаточно, чтобы я его вызывал.

Вы знаете, что уровень УПЛ очень упал – видите по таблице коэффициентов. Хорошие легионеры ехали к нам не из-за любви к Украине, а из-за денег», – сказал Петраков.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 8 матчей в АПЛ, 5 – в Лиге Европы и еще два – в Кубке Английской лиги.

Читайте также: Петраков рассказал, почему решил перейти на украинский язык

Источник — Футбольный формат

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 22.12.2021 21:48
    +1
    Кого ж ещё вызывать как не лидера сбу
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    Леха Аксютенко, 22.12.2021 21:53
    0
    Тут и объяснять не нужно. Андрюха реально лучший игрок сборной на сейчас
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности