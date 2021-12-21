Петраков рассказал, почему решил перейти на украинский язык

Наставник сборной должен говорить по-украински

  • 21.12.2021 19:53
  • 3318 просмотров
  • 4 комментария
Петраков рассказал, почему решил перейти на украинский язык
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, почему решил перейти на украинский язык во время официальных мероприятий.

«Мне никто не говорил это сделать. Я никогда не говорил по-украински. Учил, но не говорил. Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет, но мне 64 года».

«Перешел вот на украинский язык. Я понимаю, что нужно разговаривать по-украински. Главный тренер сборной Украины должен говорить на родном языке», - сказал Петраков.

Источник — Великий футбол

(49 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.12.2021 20:27
    +14
    От за це пану Петракову найбільший респект. Хочеться, щоб у нього і з результатами склалося.
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    inoj
    inoj, 21.12.2021 20:18
    +14
    Молодець! Розумна людина.
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    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 21.12.2021 20:23
    +13
    Абсолютно вiрно сказав. Респект!!!
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    Mr.Frost
    online
    Mr.Frost, 21.12.2021 21:18
    +4
    Гарний приклад для інших!
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