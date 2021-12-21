Петраков рассказал, почему решил перейти на украинский язык

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, почему решил перейти на украинский язык во время официальных мероприятий.

«Мне никто не говорил это сделать. Я никогда не говорил по-украински. Учил, но не говорил. Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет, но мне 64 года».

«Перешел вот на украинский язык. Я понимаю, что нужно разговаривать по-украински. Главный тренер сборной Украины должен говорить на родном языке», - сказал Петраков.