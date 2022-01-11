Битва тинейджерок. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде

Во втором круге Марта сразится против Кори Гауфф из США

  • 11.01.2022 13:10
  • 1223 просмотра
  • 4 комментария
Битва тинейджерок. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф (№19 WTA) стартовала с победы в рамках турнира WTA 250 в Аделаиде, легко обыграв чешку Катерину Синякову (№49 WTA).
 
Таким образом, Гауфф станет следующей соперницей 19-летней украинки Марты Костюк, которая в первом раунде одолела представительницу США Шелби Роджерс.
 
Отметим, что Гауфф и Костюк входят в топ-5 лучших тинейджерок в рейтинге WTA.
 
Аделаида. Первый круг
Кори Гауфф (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 6:2

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 13:17 (изменен)
    +4
    Бомба матч Марта всегда против таких соперников показывает свой лучший теннис и время подходящие, не раннее 7:30
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    Павло Бубенко
    online
    Павло Бубенко, 11.01.2022 13:23
    +2
    Если Марта соберет свои психи в железный кулак и будет дружить с головой, что практически всегда делает её будущая соперница-американка, перестанет психовать и играть в остро атакующем стиле с минимальным числом невынужденных - победит! Физически она просто сильнее Гауф! Удачи, Марта!
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 11.01.2022 14:05
    0
    Шкода, в такий час подивитись не вдасться. Хоча, може, це й добре? Адже Марта така Марта. Все ж хочеться сподіватися, що на хорошу суперницю їй знову вдасться якісно налаштуватися і показати свої справжні вміння.
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    anacreon
    anacreon, 11.01.2022 13:32
    -5
    Лучше бы вторая соперница. Но в Гауфф ничего особенного. Тоже вечно перспективная, но болтается около 20-ки и по пути в финал всё равно где-то продует. Потому Марта должна проходить, если хочет побольше очков.
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