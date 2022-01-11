Битва тинейджерок. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф (№19 WTA) стартовала с победы в рамках турнира WTA 250 в Аделаиде, легко обыграв чешку Катерину Синякову (№49 WTA).



Таким образом, Гауфф станет следующей соперницей 19-летней украинки Марты Костюк, которая в первом раунде одолела представительницу США Шелби Роджерс.



Отметим, что Гауфф и Костюк входят в топ-5 лучших тинейджерок в рейтинге WTA.



Аделаида. Первый круг

Кори Гауфф (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 6:2