Битва тинейджерок. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф (№19 WTA) стартовала с победы в рамках турнира WTA 250 в Аделаиде, легко обыграв чешку Катерину Синякову (№49 WTA).
Таким образом, Гауфф станет следующей соперницей 19-летней украинки Марты Костюк, которая в первом раунде одолела представительницу США Шелби Роджерс.
Отметим, что Гауфф и Костюк входят в топ-5 лучших тинейджерок в рейтинге WTA.
Аделаида. Первый круг
Кори Гауфф (США) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 6:2
Источник — Sport.ua
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