Сидней. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко выиграла матч первого круга

  • 11.01.2022 12:25
  • 96 просмотров
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Сидней. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Остапенко и Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира WTA 500 в Австралии.
 
В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Люда переиграла тандем Беатрис Гумулья / Джесси Ромпис (Индонезия).
 
Сидней. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Беатрис Гумулья / Джесси Ромпис – 6:2, 6:3
 
Ранее Люда испытала свои силы в Сиднее и в одиночном разряде, но проиграла в первом матче квалификации.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 12:32
    0
    Ну Остапенко и колобок стала
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