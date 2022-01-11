Сидней. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира WTA 500 в Австралии.



В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Люда переиграла тандем Беатрис Гумулья / Джесси Ромпис (Индонезия).



Сидней. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Беатрис Гумулья / Джесси Ромпис – 6:2, 6:3



Ранее Люда испытала свои силы в Сиднее и в одиночном разряде, но проиграла в первом матче квалификации.