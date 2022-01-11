Сидней. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира WTA 500 в Австралии.
В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Люда переиграла тандем Беатрис Гумулья / Джесси Ромпис (Индонезия).
Сидней. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Беатрис Гумулья / Джесси Ромпис – 6:2, 6:3
Ранее Люда испытала свои силы в Сиднее и в одиночном разряде, но проиграла в первом матче квалификации.
Источник — Sport.ua
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