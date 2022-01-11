В среду, 12 января, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Английской лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Челси» – «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Напомним, первая встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой «Челси» со счетом 2:0.
Источник — Sport.ua
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