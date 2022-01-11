Астана погасила долги перед Григорчуком

Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев рассказал о том, как клуб из столицы Казахстана рассчитывался с долгами, в частности, перед украинцем Романом Григорчуком.

«Все долги перед игроками, начиная с 2016 года и по сегодня уже полностью погашены. Отмечу, что сложившуюся ситуацию удалось решить благодаря участию квалифицированных специалистов, представляющих фонд туризма и спорта. Проанализировав все имеющиеся варианты с учетом спортивных достижений и успехов клуба, приняли решение во что бы то ни стало погасить всю имевшуюся задолженность.

Говоря конкретно, в тот год клубная казна пополнилась на 750 тысяч евро или более 300 миллионов тенге. Помимо этого, благодаря фонду туризма и спорта, мы смогли выплатить долги десяти игроков по зарплате. Да, Григорчук зарабатывал у нас неприлично много, но и перед ним мы также чисты.

Нынешний бюджет «Астаны» составляет 3 миллиарда тенге, что существенно меньше, чем раньше. Все средства выделяются фондом туризма и спорта, а не акиматом города. Зарплата же Благоевича в 10-20 раз ниже, чем у Григорчука. Поэтому наш выбор пал на него», - сказал Есентаев.

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