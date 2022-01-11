Стал известен полностью тренерский штаб Григорчука в Черноморце

Ассистентами коуча стали Матвиив, Савка, Касьяненко, Глущенко, Гай и Антонов

  • 11.01.2022 02:15
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Стал известен полностью тренерский штаб Григорчука в Черноморце
© ФК Черноморец Одесса. Григорчук и его помощники

Помощники главного тренера «Черноморца» Романа Григорчука официально стали сотрудниками клуба.

Как было проанонсировано на пресс-конференции, Степан Матвиив, Михаил Савка, Игорь Касьяненко, Андрей Глущенко, Алексей Гай и Алексей Антонов вошли в тренерский штаб Романа Григорчука.

Правда, по словам наставника одесского клуба, это далеко не все, кто будет принимать активное участие в подготовке обновленного «Черноморца» к весенней части сезона 21/22

Главный тренер ФК «Черноморец» Роман Григорчук отметил, кого не хватает: «Компьютер, врач, массажисты. Плюс мы еще планируем и усиление научной группы, хотя понимаем, что на это уйдет не одна неделя и не один месяц. Также нам нужно будет пригласить в штаб ряд специалистов по реабилитации и профилактике».

Источник — ФК Черноморец

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