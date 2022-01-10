Главный тренер Черноморца Роман Григорчук провел первую пресс-конференцию

В клубе разрабатывают и кадровую стратегию на ближайшие годы

  • 10.01.2022 15:00
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Главный тренер Черноморца Роман Григорчук провел первую пресс-конференцию

9 января ФК “Черноморец“ отправился на первый после зимних каникул заграничный тренировочный сбор. Перед вылетом, в терминале международного аэропорта «Одесса», клуб при поддержке официального партнера Parimatch Ukraine провел пресс-конференцию, на которой «моряки» ответили на вопросы журналистов и фанатских интернет сообществ.

Главный тренер “Черноморца” Роман Григорчук представил тренерский штаб, а также рассказал о ближайших планах команды и стратегии развития клуба на несколько лет. В частности, помогать Григорчуку будет надежная проверенная команда в лице Степана Матвиива, Михаила Савки, Игоря Касьяненко и Андрея Глущенко. Остаются в тренерском штабе Алексей Гай и Алексей Антонов, которые в качестве игроков  под руководством Романа Григорчука провели не один яркий сезон.

Руководство клуба и тренерский штаб отдают себе отчет о том, на каком месте команда находится сейчас. Цели и задачи на ближайшее будущее соотносятся с реалиями времени. Главная задача на сезон 2021/2022 — сохранить команду в Премьер-лиге. На данный момент процесс формирования обновленного состава клуба продолжается. “Черноморец” как  участник весенней части чемпионата полностью будет укомплектован после второго сбора команды. 

В следующем чемпионате руководство клуба и тренерский штаб видят “Черноморец” командой, которая не борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Новый шаг — борьба за медали чемпионата и выход в еврокубки.

В клубе разрабатывают и кадровую стратегию на ближайшие годы. Акцент будет сделан на игроков своей футбольной академии.

В свою очередь представитель генерального партнера клуба Владимир Генинсон сообщил, что компанией Vertex United был подписан предварительный договор о покупке клуба. 1 января Vertex United стала генеральным партнером и выделила необходимое финансирование для развития «Черноморца».

Руководство клуба на пресс-конференции также поблагодарило Президента Украины за то, что глава государства на конгрессе, посвященному 30-летию УАФ, обратил внимание на развитие футбольных клубов, среди которых был и “Черноморец”. 

Отвечая на вопрос о спортивной базе в Совиньоне, Владимир Генинсон сообщил, что сейчас идет процесс переговоров о выкупе имущественных прав. Тем не менее, компания Verteх United уже выделила необходимое финансирование для реконструкции спортивного, технического и медицинского оборудования.

«Черноморец» поблагодарил журналистов и болельщиков за ту невероятную поддержку, которая сейчас ощущает команда. И отдельная благодарность была выражена компании Parimatch Ukraine, которая совместно с клубом популяризирует футбол в регионе.

«Перед ФК «Черноморец» поставлены непростые задачи и Parimatch Ukraine как официальный партнер клуба и главный драйвер украинского спорта готов поддерживать команду на этом важном этапе», — Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Филипп Орлов.

Тёплые слова были адресованы и любимому всеми стадиону «Черноморец». Команда ощущает поддержку со стороны его администрации и очень рассчитывает на подобное отношение и впредь.

В завершении первого после возвращения диалога  с журналистами и болельщиками Роман Григорчук поблагодарил всех за поддержку, попросил запастись терпением, не терять веры в команду и проанонсировал следующую пресс-конференцию. Она состоится после второго турецкого сбора накануне возобновления УПЛ и пройдет в формате зум-конференции.

 

Источник — Sport.ua

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