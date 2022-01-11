Колос договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков

18 января у футболистов «Колоса» уже заканчивается отпуск

  • 11.01.2022 07:18
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Колос договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков
© ФК Колос

С 21 января ковалевцы проведут недельный сбор, во время которого тренерский штаб просмотрит около десяти потенциальных новичков, среди них будут легионеры.

На 28 января запланирован вылет на зарубежный сбор – в Турцию, где ковалевцы проведут семь контрольных матчей. Пять спарринг-партнеров уже известны: первого февраля «Колос» сыграет с сербским «Радником», пятого – с черногорским «Рударом», 11-го – с «Каспием» из Казахстана, 12-го – с «Сараево» (Босния и Герцеговина), 17-го - с эстонской «Левадией». С еще двумя командами сейчас ведутся переговоры и до конца этой недели будут подписаны контракты на проведение поединков.

Возвращение домой у ковалевцев запланировано на 18 февраля. Напомним, что поединок 19-го тура чемпионата УПЛ «Колос»27 февраля проведет в гостях с львовским «Рухом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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