Президент Десны: «Будем играть в том составе, который есть»

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин высказался о санкциях, которые применили к клубу из-за долгов перед румынским легионером Константином Дима.

«Мы не готовы обсуждать решение УЕФА, оно верное. Мы готовы урегулировать этот вопрос в той сумме, которая есть на самом деле. Мы должны выплатить человеку зарплату, хотя он приехал к нам и на футбольное поле не выходил. Он набрал вес, были большие проблемы с игроком, но этого никто рассматривать не будет. Мы готовы платить ту зарплату, которую должны. Но если футболист не захочет урегулировать этот вопрос, мы не сможем этого сделать. Значит, до конца года будем играть в том составе, который есть. Футболист с нами не общается. Если с его стороны появится представитель, адвокат, значит мы урегулируем вопрос завтра», — сказал Левин.

Константин Дима перешел в «Десну» в январе прошлого года из «Астры» за 100 тысяч евро. Сыграв за черниговчан всего 1 минуту в УПЛ, румынский защитник летом в качестве свободного агента покинул клуб и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.

Отметим, что первую часть сезона «Десна» завершила на 7 месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.