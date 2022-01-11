САБО: «Проблема Миколенко в том, что в Эвертоне часто меняют тренеров»

Специалист поделился ожиданиями от игры украинца в Англии

  • 11.01.2022 04:41
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САБО: «Проблема Миколенко в том, что в Эвертоне часто меняют тренеров»
© ФК «Эвертон». Виталий Миколенко

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о перспективах Виталия Миколенко в «Эвертоне».

«Сразу после своего появления Миколенко заявил о себе и сказал, что хочет играть в основном составе. Этот парень, действительно, вырос на глазах. Он физически сильный, у него хорошая левая нога, он не боится идти в отбор. Я пожелаю ему, чтобы он вырос, играл, попадал в основной состав.

Единственная проблема для меня в том, что в «Эвертоне» очень часто меняют тренера. Один тренер его купил, но если он уйдет, то будет очень тяжело. Но думаю, что Миколенко не сдастся и будет играть», — сказал Сабо. 

Отметим, что Миколенко уже успел дебютировать за «Эвертон». Украинец провел 120 минут в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).

Источник — Футбол 1/2/3

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