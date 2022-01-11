Барселона хочет вернуть Оскара в Европу

«Барселона» заинтересована в услугах бразильского хавбека «Шанхай Порт» Оскара.

Как сообщает TNT Sports, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, сделка может не состояться из-за финансовых сложностей «Барселоны».

30-летний Оскар выступает за «Шанхай Порт» с 2017 года. Всего он провел за китайский клуб 170 матчей, забил 50 голов и отдал 93 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до ноября 2024 года. Ранее он играл за «Сан-Паулу», «Интернасьонал» и «Челси».

Читайте также: Деньги: во благо или во вред. Крутые виражи карьеры Оскара, экс-героя Челси.