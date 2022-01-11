Барселона хочет вернуть Оскара в Европу

Экс-игрок «Челси» может перебраться в каталонский клуб

  • 11.01.2022 03:52
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Барселона хочет вернуть Оскара в Европу
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» заинтересована в услугах бразильского хавбека «Шанхай Порт» Оскара.

Как сообщает TNT Sports, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, сделка может не состояться из-за финансовых сложностей «Барселоны».

30-летний Оскар выступает за «Шанхай Порт» с 2017 года. Всего он провел за китайский клуб 170 матчей, забил 50 голов и отдал 93 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до ноября 2024 года. Ранее он играл за «Сан-Паулу», «Интернасьонал» и «Челси».

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Источник — TNT Sports

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