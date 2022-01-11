Интер сделает Брозовича одним из самых высокооплачиваемых игроков в Серии А

«Интер» в ближайшее время продлит контракт с Марцело Брозовичем. Как сообщает источник, клуб и футболист договорились о продлении.
Отмечается, что новое соглашение между миланским клубом и 29-летним хорватом будет рассчитано до лета 2026 года. По нему Брозович будет получать 6 млн евро в год плюс бонусы, что позволит Марцело войти в десятку самых высокооплачиваемых игроков Серии А.
Брозович перешел в «Интер» из загребского «Динамо». В сезоне-2021/22 хорват отметился одним голевым пасом в 20 матчах на клубном уровне.
Ранее «Интер» подписал вратаря Андре Онана.
Intesa raggiunta: Brozovic rinnova con l’Inter a 6m€ all’anno e entra nella top10 di SerieA— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 10, 2022
1. De Ligt 12
2. Alexis Sanchez 10
3. Rabiot 9
4. Dybala 7
5. Ibrahimovic 7
6. Ramsey 6.9
7. Lautaro 6.2
8. Koulibaly 6
9. Vidal 6
10. Morata 6
10. Brozovic 6
(inclusi bonus alla firma)
Источник — La Gazzetta dello Sport
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