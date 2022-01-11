Интер сделает Брозовича одним из самых высокооплачиваемых игроков в Серии А

«Интер» в ближайшее время продлит контракт с Марцело Брозовичем. Как сообщает источник, клуб и футболист договорились о продлении.

Отмечается, что новое соглашение между миланским клубом и 29-летним хорватом будет рассчитано до лета 2026 года. По нему Брозович будет получать 6 млн евро в год плюс бонусы, что позволит Марцело войти в десятку самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Брозович перешел в «Интер» из загребского «Динамо». В сезоне-2021/22 хорват отметился одним голевым пасом в 20 матчах на клубном уровне.

Ранее «Интер» подписал вратаря Андре Онана.