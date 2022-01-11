В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
Источник — Sport.ua
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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