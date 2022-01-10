Мактоминей принес победу. Ман Юнайтед прошел Астон Виллу в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте точным ударом головой с передачи Фреда забил Скотт Мактоминей.

На 51-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот у гостей. VAR обнаружил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в положении вне игры.

Уже через 5 дней, 15 января, эти же команды сыграют между собой в матче АПЛ, на этот раз в Бирмингеме.

На стадии 1/16 финала Кубка Англии в феврале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Мидлсбро».

Кубок Англии

1/32 финала

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 1:0

Гол: Мактоминей, 8.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Шоу, Фред, Мактоминей, Гринвуд, Фернандеш (Лингард 86), Рэшфорд (Эланга 86), Кавани (ван де Бек 72).

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Филоджин-Байдейс 86), Буэндиа (Эль-Гази 79), Ингз, Уоткинс.

Предупреждения: Фред, 65, Шоу, 68, Далот, 69 – Рэмзи, 12.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine