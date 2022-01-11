В среду, 12 января, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч за Суперкубок Италии, в котором «Интер» примет «Ювентус».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Италии

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1».